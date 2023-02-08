اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:32 م
مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى.. إنفوجراف اسماء الشركات المقرر طرحها فى البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.  

 

بنك القاهرة

المصرف المتحد

البنك العربي الأفريقي الدولي

 مصر لتكنولوجيا التجارة   (MTS)

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة (1)
مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة

 

النصر للإسكان والتعمير

المعادي للتنمية والتعمير

شركة المستقبل للتنمية العمرانية

مصر لأعمال الأسمنت المسلح

 

شركة حلوان للأسمدة

الشركة الوطنية للمنتجات البترولية،

الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

النصر للتعدين

شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)

شركة الحفر للبترول

شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)

سيناء للمنجنيز

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة (2)
مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة (2)

 

         المصرية للسبائك الحديدية

الرباط لأنوار السفن

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الصالحية للاستثمار والتنمية

الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام

مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين

 

محطة توليد الرياح بجبل الزيت

محطة توليد الرياح بالزعفرانة

محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

"صافي" لتعبئة المياه

تنمية الصناعات الكيماوية – سيد

شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

الأمل الشريف للبلاستيك

مصر للمستحضرات الطبية

 


مجلس الوزراء

طرح شركات في البورصة

البورصة

البورصة المصرية

أسماء الشركات

بنك القاهرة

البنك العربى الافريقي

حلوان للاسمدة



الموضوعات المتعلقة

أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم تعتزم تعليق التحويلات بالدولار الأميركى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 م

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر لنشر المعلومات بقيمة 44 مليون جنيه

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:00 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-2-2023

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 م

أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-2-2023

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:00 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل طرح 32 شركة فى البورصة.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:51 م

خبير يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أهمية طرح 32 شركة مصرية في البورصة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:52 م

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة مقرر طرح أسهم بها فى البورصة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة