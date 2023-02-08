اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: ندعم مقترح فولوديمير زيلينسكي للسلام ومستمرون في دعم أوكرانيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:53 م
ماكرون: ندعم مقترح فولوديمير زيلينسكي للسلام ومستمرون في دعم أوكرانيا ماكرون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في باريس.

وقال إيمانويل ماكرون: نؤكد أهمية الأمن في أوروبا والدفاع عن أوكرانيا، متابعا: نقف بحزم مع أوكرانيا حتى تحقق النصر.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى باريس فرصة لإظهار دعمنا الكامل لأوكرانيا، متابعا: سنبحث مع الرئيس الأوكرانى احتياجات أوكرانيا.

وتابع إيمانويل ماكرون: ندعم مقترح فولوديمير زيلينسكي للسلام، ومستمرون في دعم أوكرانيا من أجل تحقيق السلام.

 


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الأوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة