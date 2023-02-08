كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في باريس.

وقال إيمانويل ماكرون: نؤكد أهمية الأمن في أوروبا والدفاع عن أوكرانيا، متابعا: نقف بحزم مع أوكرانيا حتى تحقق النصر.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى باريس فرصة لإظهار دعمنا الكامل لأوكرانيا، متابعا: سنبحث مع الرئيس الأوكرانى احتياجات أوكرانيا.

وتابع إيمانويل ماكرون: ندعم مقترح فولوديمير زيلينسكي للسلام، ومستمرون في دعم أوكرانيا من أجل تحقيق السلام.