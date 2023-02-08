لضبط الإعلام الرياضى.. قرارات مهمة من "الأعلى للإعلام" والهيئات الرياضية (إنفوجراف)

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتا الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورابطة النقاد الرياضيين اجتماعا هاما انتهى إلى:
• تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة لضبط المشهد الإعلامى
قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (1)
• بحث المخالفات والتجاوزات واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون
• إصدار الإجراءات اللازمة لمراعاة التخصص فى تقديم ضيوف البرامج الرياضية
• نشر لائحة الانضباط الخاصة باتحاد الكرة وتعميمها على جميع وسائل الإعلام وزيادة الوعى والتبصير بها
• دراسة معمقة حول التعامل مع فقرات التحكيم فى البرامج الرياضية
• تهدف هذه القرارات إلى:
قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (2)
1. تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية
2. نشر روح التسامح والبعد عن التعصب
3. حماية حقوق الجمهور فى إعلام نظيف
4. وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع
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