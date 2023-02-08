اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لضبط الإعلام الرياضى.. قرارات مهمة من "الأعلى للإعلام" والهيئات الرياضية (إنفوجراف)

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:06 م
لضبط الإعلام الرياضى.. قرارات مهمة من "الأعلى للإعلام" والهيئات الرياضية (إنفوجراف) إجراءات ضبط الإعلام الرياضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتا الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورابطة النقاد الرياضيين اجتماعا هاما انتهى إلى:

 

•             تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة لضبط المشهد الإعلامى

قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (1)
قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (1)

 

•             بحث المخالفات والتجاوزات واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون

 

•             إصدار الإجراءات اللازمة لمراعاة التخصص فى تقديم ضيوف البرامج الرياضية

 

•             نشر لائحة الانضباط الخاصة باتحاد الكرة وتعميمها على جميع وسائل الإعلام وزيادة الوعى والتبصير بها

 

•             دراسة معمقة حول التعامل مع فقرات التحكيم فى البرامج الرياضية

 

 

•             تهدف هذه القرارات إلى:

قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (2)
قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام (2)

 

1.            تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية

 

2.            نشر روح التسامح والبعد عن التعصب

 

3.            حماية حقوق الجمهور فى إعلام نظيف

 

 

4.            وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع

 


لضبط الاعلام الرياضى

المجلس الأعلى للاعلام

الهيئة الوطنية للصحافة

نقابة الصحفيين

نقابة الإعلاميين

اتحاد الكرة

لجنة الشباب والرياضة

مجلس النواب

رابطة النقاد الرياضيين



الموضوعات المتعلقة

انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب في علوم الترميم والصيانة بمتحف الحضارة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:37 م

أخبار مصر.. الأعلى للإعلام: تشكيل لجنة لرصد ومتابعة الإعلام الرياضى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:08 م

قرارات مهمة من المجلس الأعلى للإعلام والجهات والهيئات المسئولة عن الإعلام والرياضة.. تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية.. لجنة دائمة لرصد المخالفات.. التصدى بقوة لكل التجاوزات واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:04 م

الأعلى للإعلام: تشكيل لجنة دائمة لرصد ومتابعة الإعلام الرياضي وبحث المخالفات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة