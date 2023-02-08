كلية التربية النوعية بكفر الشيخ فى ملتقى «إبداع» بمشاركة 10 جامعات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك طلاب كلية التربية النوعية بـ جامعة كفر الشيخ في ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، والمقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الحالى، تأتي مشاركات كلية التربية النوعية في الملتقى برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني محمد شاكر عميد كلية التربية النوعية، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بإشراف الدكتور نجلاء الأشرف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي ورئيس فريق طلاب كلية التربية النوعية، الدكتور أميره عكاشة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الأنشطة والمسابقات الطلابية كافة، وتوفير الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، باعتبارهم مثالا أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب، وإذكاء روح المنافسة بينهم، والوصول إلى الطلاب الذين يمارسون دورًا إيجابيًا في المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ملتقى إبداع الرابع الذي تنظمه جامعة الفيوم يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والفني وإطلاق المهارات الإبداعية، لدى شباب الكليات، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في الإبداع، لدعم قيم التنافس الشريف بينهم وتوطيد أواصر التواصل بين طلاب كليات التربية النوعية المشاركة بالملتقى.

وقالت الدكتور أماني شاكر، عميد نوعية كفر الشيخ، إن طلاب النوعية يشاركون في الملتقى للمرة الأولى، وتتضمن فعاليات الملتقى 15 مجالا فنيًا والتي تشمل مجالات التربية الفنية والنحت والخزف والرسم والتصميم والتصوير والطباعة والأشكال الفنية «بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد المنزلي الكروشيه والتريكو والتطريز وتصميم الأزياء وفى مجال تكنولوجيا التعليم.

وأضافت عميد نوعية كفر الشيخ، أن الملتقى يشمل مسابقات في برمجيات التعلم وإنتاج الأفلام الوثائقية والتربية الموسيقية وتضم مسابقات العزف والغناء الفردي والكورال، وتشارك نوعية كفر الشيخ في مسابقات الغناء والعزف ضمن 10 جامعات، هي الإسكندرية وعين شمس وطنطا وبورسعيد والمنوفية وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ وجامعة الفيوم.