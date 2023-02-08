اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:31 م
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قطع المياه 6 ساعات غدا عن مركز شربين فى الدقهلية لربط الخطوط

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:21 م
قطع المياه 6 ساعات غدا عن مركز شربين فى الدقهلية لربط الخطوط قطع المياة
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، قطع مياه الشرب، غدا، الخميس، من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك لإجراء أعمال ربط خطوط رئيسية جديد بمبادرة حياه كريمة.
 
ومن المقرر إيقاف مرفق مياه شربين، لإجراء ربط خط قطر 600 مم بجوار مزلقان دنجواى، وإحلال وتجديد جزء بالبطارية الرئيسية للمياه، ما سيؤدي لقطع المياه عن مركز شربين والقرى التابعة، خط شربين بلقاس حتى قرية بسنديلة، وخط شربين طلخا حتى قرية ديسط.
 
وناشدت رئاسة المركز، المواطنين والجهات الحكومية والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وحتى انتهاء العمل وعودة الضخ في الموعد المحدد.

 


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