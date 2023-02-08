قصر ثقافة حسن فتحى بالأقصر يناقش أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد قصر حسن فتحي بالأقصر محاضرة بعنوان "الحفاظ على الهوية المصرية" تناول بها سيد صدقي مسئول القصر، مفهوم الهوية وملامحها وسماتها وأهمية الحفاظ على الهوية المصرية، وذلك ضمن البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "بين المأمول والمعمول"، حيث أوضح خلاها الشاعر أحمد العراقي خلال المحاضرة، ما هو المأمول وما الانتقادات الموجهة إليه والاشتراطات والأطر التي تحكم النص الأدبي والفجوة بين المأمول والمعمول، وإستمراراً لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقدت بمكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "دور الأسرة تجاه ذوي القدرات الخاصة"، حيث تحدثت هيام شعيب، عن أهمية وجود العزيمة في أسرة ذوي القدرات الخاصة وتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لهم وكيفية الرعاية البدنية والنفسية والصحية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مراعاة النواحي النفسية في الحياة الاجتماعية" تحدث بها يحيى أحمد محمود عن مراعاة النواحي النفسية للحياة الاجتماعية وضرورة مراعاة الآخرين في المشاعر والمعاملة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية نفذتها أميرة حمودة.

وحول "أهمية الإبداع في حياتنا" قدمت إيناس حجاجي مسئول الإعلام بقصر ثقافة حاجر العديسات نبذة تعريفية عن معنى الإبداع وأهميته، وتضمن برنامج القصر عددا متنوعا من الورش الفنية منها: ورشة فنون تشكيلية، ورشة أعمال يدوية، ورشة ابتكارات صلصالية، ورشة إعادة تدوير، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة.

وكان قد افتتح النجم محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ومؤسسه معرضين بقصر ثقافة الأقصر ، هما معرض أفيشات لبعض الأفلام من السينما السنغالية ، وعدد من أفيشات السينما السنغالية ، ومعرض آخر بعنوان" إعادة اكتشاف مدينة اسنا بصعيد مصر" حيث تقع مدينة إسنا على بعد 60 كيلومتر جنوب مدينة الأقصر.



أنشطة متنوعة لدعم الأطفال بقصور الثقافة



جانب من المحاضرات الثقافية فى الأقصر



قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر يناقش الحفاظ على الهوية المصرية



