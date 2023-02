"قبلة" جيل بايدن لزوج كامالا هاريس فى خطاب حالة الاتحاد تثير الجدل.. فيديو

شاركت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ودوج إيمهوف زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس تحية غير متوقعة ليلة الثلاثاء، قبل لحظات من إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس.

عندما دخلت جيل بايدن القاعة بحفاوة بالغة ، استقبلت السيدة الأولى زوج نائب الرئيس كامالا هاريس بقبلة على شفتيه، وانتشرت اللحظة على الفور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.



Didn’t see that one coming.pic.twitter.com/LdrD25Gcrt