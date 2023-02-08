قافلة جامعة الزقازيق الطبية تفحص 1760 حالة بقرية هربيط مركز أبو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق ، أعمالها اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 بقرية هربيط مركز أبو كبير بالكشف على 1760 حالة من أهالي القرية ، وذلك ضمن مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية .

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في 14 تخصص من التخصصات الطبية المختلفة ، تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 260 حالة باطنة ، 270 حالة أطفال ، و 90 حالة جراحة ، و 160 حالة رمد ، و 130 حالة عظام ، و 100 حالة مسالك ، و 155 حالة أنف وأذن ، و 85 حالة متوطنة ، و 70 حالة روماتيزم ، و 110 حالة صدر ، و 75 حالة مخ وأعصاب ، و 145 حالة جلدية ، و 110 حالة قلب ، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجاناً ، بمشاركة فريق من الصيادلة ، تحت إشراف د.أمل الجندى عميد كلية الصيدلة ، و د نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن النظام الصحى الواجب اتباعه من قبل مريض السكر و الضغط، والتى شهدت عقد جلسات التوعية وتوزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه تنفيذا لمبادرة صنايعية مصر تضمنت القافلة عقد دورة تدريبية لتعليم مبادئ التفصيل لسيدات القرية تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ايهاب عزت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما شاركت كلية التكنولوجيا والتنمية فى أعمال القافلة بعقد ندوات توعوية زراعية عن الطرق المثلى لصناعة الفاكهة المسكرة( صناعة المربى) تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية، و الدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال كبير من الأهالى بقرية هربيط مركز أبو كبير ، الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية التى تقدمها فى جميع التخصصات، وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة وجامعة الزقازيق التى حرصت على توجيه قوافلها إلى قرى محافظة الشرقية.



