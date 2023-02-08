فوز الزمالك والشمس وسموحة فى مباريات بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

فاز الزمالك على ميت علوان بنتيجة 73 /38، كما فاز نادي الشمس على الموهوبين بنتيجة 40 /33، كما فاز سموحة على جزيرة الورد 51 /31، ضمن مباريات بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 14 سنة، التى تقام فى الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2023، ضمن بطولات الإتحاد المصري لكرة السلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ملعب ميت علوان يشهد اليوم الاربعاء، ختام البطولة معلنة صعود ثلاثة فرق تحسم أسماؤها، معرباً عن أمله بتكرار استقبال بطولة الجمهورية لكرة السلة مرات أخرى قادمة على أرض المحافظة لتشجيع انتشار اللعبة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة وحصد البطولات على المستوى المحلي والدولي، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، البطولة بحضور ومتابعة كابتن عصام ابو طالب رئيس منطقة السلة و كابتن عبدالسلام عبدالنبي المدير التنفيذي للمنطقة بكفر الشيخ وكابتن وليد الحداد رئيس مجلس إدارة نادى ميت علوان.

و يشارك منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى تحت 16 سنة ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدى بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير لعام 2023 و يشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة، وهم " نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن علي، يوسف بدير، حمزه شوكت " كما أوضح أن مدربى المنتخب أيضاً من أبناء المحافظة، وهم كابتن خالد جمال و كابتن أحمد العطافي.



جانب من مباريات بطولة الجمهورية لكرة السلة لسن 14 سنة



ضمن مباريات كرة السيلة لبطولة الجمهورية تحت 14 سنة