غرق عامل فى ترعة توشكى جنوب أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

لقى عامل بناء مصرعه غرقا فى ترعة توشكى جنوب أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم انتشال الجثة وتسليمها لمشرحة مستشفى أبوسمبل تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا بسقوط عامل بناء فى مياه ترعة توشكى أثناء عمله، فيما لم يتمكن من العثور عليه، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بجهود وفرق الإنقاذ والتى تمكنت من انتشال الجثة بعد مضى 5 أيام.

ودلت التحريات الأمنية، أن الشخص المتوفى يدعى عبد الرحمن محمود هلال ١٧ سنة، من محافظة أسيوط ، وأنه أثناء قيامه بترميم احد أجزاء كوبري مفيض توشكى، سقط فى منطقة ضحلة، وجرفة التيار لعدم إجادته للسباحة ليلقى حتفه فى الحال، فيما تمكن من العثور على جثته طافية فى مياه ترعة توشكى بعد مضى ٥ أيام، تم تسليم الجثة إلى مشرحة أبوسمبل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وكانت منطقة توشكى أبوسمبل جنوب أسوان، شهدت أمس إصابة 12 عاملا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال بطريق أبوسمبل بعد كمين توشكى بين الكيلو 220 و265، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من: حسين سعيد عبد المجيد 30 عام غيبوبه تامة ونزيف بالأذن، ووليد حمدي صابر 16 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان أحمد 16 سنة، جرح بالجبهة على العين اليمنى وجروح متفرقه بالوجه والكفين ومحمد محمود عمار 16 سنة جرح قطعى بفروة الرأس حوالي 3 سم وعاطف سعد مشالي 40 سنة، جرح مفتوح بالرأس وكدمات بالصدر ومحمد سعد حسن 48 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعصمت عبد الصبور عابدين 47 سنة، كدمات وجروح متفرقة حمدى إبراهيم موسى 49 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وفراج أسعد فرج المولى 18 سنة اشتباه كسر بقاع الجمجمة وسالم فتحى سليم 23 سنة، جرح قطعى بالرأس سامح أشرف سعد 22 سنة، جرح قطعي بالرأس وخدمات متفرقة.