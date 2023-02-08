عسر الهضم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد أن المعاناة من ألم الأمعاء قد تجعلك أكثرعرضة للإصابة بمخاطر أمراض القلب، بحسب ما نقلت صحيفة Daily Mail البريطانية.

وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من "ا لاضطرابات الهضمية " تزيد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعنى أنهم فى النهاية أكثر عرضة للموت من غيرهم.

وأضاف الأطباء أن الإصابة بالاضطرابات الهضمية، التى تصيب نحو واحد من كل 100 شخص فى بريطانيا، تؤدى إلى تلف القناة الهضمية عندما يبالغ الجسم في رد فعله تجاه "الجلوتين" -وهو بروتين موجود في الخبز- ما يؤدى إلى الإسهال وآلام البطن والانتفاخ.

وفي ذات السياق أكد الباحثون في جامعة أكسفورد أن من يعانون من هذا الداء "الاسهال ، والم المعدة ، الانتفاخ " لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التي تزداد كلما طالت مدة إصابتهم بهذه الحالة.

وكانت دراسات سابقة تحدثت عن وجود صلة بين الاضطرابات الهضمية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وقالت إن هذا يرجع إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة، إلا أن مؤلفي البحث الجديد يقولون إن نتائجهم تشير إلى خلاف ذلك.

وأوضح الباحثون مشاكل في القلب والأوعية الدموية - مثل أمراض القلب والنوبات القلبية - تحدث كل عام في تسعة من كل ألف مصاب بالداء البطني، مقارنة مع ما يقرب من سبعة من كل 1000 شخص ليس لديهم المرض.

وقال الأطباء إن الخطر ظل كما هو حتى لو كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من زيادة في الوزن ولا أي مشاكل أخرى قد تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويحدث مرض الاضطرابات الهضمية، المعروف باسم حالة المناعة الذاتية، عندما يخطئ جهاز المناعة في الجسم، لأسباب غير مفهومة تماماً، في المواد الموجودة في الجلوتين كتهديد ويهاجمها، ما يؤدي إلى إتلاف أنسجة الأمعاء، وهذا يسبب تقرحات والتهابات.

ويجب على المرضى تجنب تناول أي شيء يحتوي على اللوتين، مثل الخبز والمعكرونة والعديد من الحبوب والأطعمة الجاهزة المصنوعة من الدقيق، فيما يحتاج الكثيرون إلى تناول الأدوية للسيطرة على هذه الاضطرابات.