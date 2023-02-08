ضبط 83 طن مخصبات زراعية داخل مصانع غير مرخصة بالقليوبية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "القليوبية".

أسفرت جهود الحملة فى مجالى (حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"- حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط عدد (5) قضايا عبارة عن ( 5 مصانع "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (83 طن مواد خام "مخصبات وأملاح زراعية" - 7 طن منتح نهائى "مخصبات وأملاح زراعية" – 22 طن مواد خام "عبوات مياه غازية، ملح خشن"- 8,1 طن منتج نهائى "سبائك الألومونيوم"- 30 طن مواد خام "مخلفات جلود حيوانات"- 5 طن منتج نهائى "غراء أخشاب") بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية "مغشوشة ومقلدة".