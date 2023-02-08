اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:13 م
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ضبط 83 طن مخصبات زراعية داخل مصانع غير مرخصة بالقليوبية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:49 م
ضبط 83 طن مخصبات زراعية داخل مصانع غير مرخصة بالقليوبية حملات شرطة البيئة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "القليوبية".
 
أسفرت جهود الحملة فى مجالى (حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"- حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط عدد (5) قضايا عبارة عن ( 5 مصانع "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (83 طن مواد خام "مخصبات وأملاح زراعية" - 7 طن منتح نهائى "مخصبات وأملاح زراعية" – 22 طن مواد خام "عبوات مياه غازية، ملح خشن"- 8,1 طن منتج نهائى "سبائك الألومونيوم"- 30 طن مواد خام "مخلفات جلود حيوانات"- 5 طن منتج نهائى "غراء أخشاب") بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية "مغشوشة ومقلدة".
 
 

شرطة البيئة

محافظة القليوبية

الثروة الزراعية

المخصبات الزراعية



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