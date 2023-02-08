ضبط 3 أشخاص لانتمائهم إلى جماعات إرهابية فى تونس

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أعلنت السلطات التونسية، عن إلقاء القبض على عنصر تكفيري وشخصين لانتمائهم إلى جماعات إرهابية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم الأربعاء، أن دورية تابعة لمصلحة التّوقّي من الإرهاب للحرس الوطني ببنزرت، تمكنت من ضبط شخص "عنصر تكفيري" بجهة حي حشاد بنزرت الجنوبية بعد أن صدر في شأنه أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.



وفي سياق متصل، نجحت دورية مشتركة بين مركزي الحرس الوطني بسيدي مدين ومجاز الباب وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب في القبض على رجل وامرأة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.