ضبط مصنع لتعبئة الشاى المغشوش.. وتحرير 65 مخالفة تموينية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع إدارة تموين ملوى والوحدة المحلية، حملة مكبرة للرقابه على الأسواق والمحال العامة والمخابز.

وقال إيمن إسماعيل مدير تموين مدينة ملوى جنوب المنيا، إن المديرية شنت حملات رقابية على الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، واسفرت عن تحرير 65 مخالفة تموينية لعدد من المحلات، تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم إعلان عن أسعار و3 مخالفات عدم إحتفاظ بشهادة صحية و5 مخالفات حيازة سلع غذائية بدون فواتير، كما تم تحرير 40 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية تنوعت مابين نقص وزن وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجن.

وفى مجال الغش التجارى تم ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة الشاى المغشوش وتم التحفظ على 48 كرتونة شاى، 10 كرتونة ينسون، و2000 باكو كرتون فارغ معد للتعبئة، ماكينة تعبئة بالسير، ماكينة تغليف، ماكينة تاريخ وصلاحية.

واضاف أنه تم ضبط مخزن لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، والتحفظ على 14920 قطعة مستلزمات طبية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصريح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تفيذاً لتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال العامة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.



منصع الشاى المغشوش