ضبط مخزن يحتوي على "خراطيم كهرباء" مقلدة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة للخراطيم الكهربائية بالقاهرة لإستئجاره شقة واستغلالها كمخزن لتقليد العلامات التجارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) بإدارة شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم لإستخدامها كمخزن لتقليد علامات لمنتج "مستلزمات كهربائية" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة.. وعثر بداخلها على (عدد 880 لفة خراطيم سقف وأرضية كهربائية مختلفة الأحجام- عدد 110 لفة خراطيم حوائط حجم متوسط- كمية كبيرة "علب بواط" تجميع بلاستيك مختلفة الأحجام) بمواجهته اعترف باستئجاره الشقة محل الضبط بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين علامات تجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".