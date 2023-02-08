ضبط شحنة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (برانى- مطروح) بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسمى شرطة "برانى – مطروح" .. وبحوزتهما (346 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600،37 كيلو جرام – مبالغ مالية – هاتفى محمول).
بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,650,000) مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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