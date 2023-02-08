اليوم السابع
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ضبط شحنة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في مطروح

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:58 م
ضبط شحنة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في مطروح حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (برانى- مطروح) بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسمى شرطة "برانى – مطروح" .. وبحوزتهما (346 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600،37 كيلو جرام – مبالغ مالية – هاتفى محمول).
 
بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,650,000) مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الاجهزة الامنية

شحنة مخدرات

مكافحة المخدرات

أمن مطروح



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