ضبط شحنة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في مطروح

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (برانى- مطروح) بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسمى شرطة "برانى – مطروح" .. وبحوزتهما (346 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600،37 كيلو جرام – مبالغ مالية – هاتفى محمول).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,650,000) مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.