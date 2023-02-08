ضبط سيدة و4 رجال داخل حفرة أسفل عقار للتنقيب عن الآثار فى عين شمس

كتب - أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية، في ضبط سيدة و4 رجال، لاتهامهم بالحفر و التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، حال تنقيبهم عن الآثار بالطابق الأرضى أسفل عقار وعُثر على (حفرة بعمق 3 أمتار - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).

اعترف لصوص الآثار بعين شمس، بأن هوس الثراء السريع وراء فكرة تنقيبهم عن الآثار، إلا أنهم لم يجدوا شيئا بعد الوصول لعمق الأرض.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (4 أشخاص، سيدة - جميعهم مقيمين بمحل البلاغ) حال تنقيبهم عن الآثار بالطابق الأرضى أسفل العقار وعُثر على (حفرة بعمق 3 أمتار - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وعقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.