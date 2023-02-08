"صحة دمياط" تعلن بدء تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر فبراير

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير الجاري والتى تستهدف 5 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة ولتخفيف الضغط على المستشفيات.

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وانتهت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى محافظة دمياط، والتى انطلقت فى الفترة من 4 - 6 فبراير الجارى بإدارة كفر سعد، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك الصحة الإنجابية للسيدات اللاتى يتم استهدافهم داخل الحملة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة هديه مديرة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن انتهاء الحملة التنشيطية بإدارة كفر سعد، والتى الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 1170 منتفعة فى إدارة كفر سعد.