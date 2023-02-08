"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ حسن بمركز مطاى

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

ومن ناحية أخرى نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، سلسلة من الأنشطة الرياضية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية وقوافل رياضية ومسابقات، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.

قال مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن إدارة تنمية النشء ، نفذت مسابقة ثقافية مفتوحة تحت شعار ( العربية أحلى ) ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بمراكز الشباب و التربية والتعليم و الثقافة ، وتدريبات لشعبة الهوايات الإنتاجية بمراكز شباب دماريس ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية .

وأوضح أن إدارة البرلمان بالمديرية نفذت عدة لقاءات ضمن فعاليات "البرنامج الموحد" الذي يهدف إلى تنمية ورفع الوعى لدى الشباب حيث تناول عدة موضوعات منها ( استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2023 ) بمركز شباب تلة و ( مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة ) بمركز شباب ماقوسة ، و ( الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني ) بمركز شباب اطسا ، والتوعية بالقضايا البيئية والتغير المناخي ) بمركز شباب البيهو و( التعايش السلمى وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف المجتمعي واسبابه وطرق علاجه ) بمركز شباب المدينة أ و( الحوكمة والتحول الرقمي والجرائم الالكترونية ) بمركز شباب منسافيس ، فضلاً عن عقد ندوة عن "دعم ذوى القدرات و الهمم"، ودورة تدريبية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب لتنمية الوعى السياسي .

وأشار إلى أن المديرية نظمت مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب شلقام بمركز بنى مزار ومركز شباب العدوة ، ودوري المصالح الحكومية لكرة القدم بمركز شباب بنى مزار و دورة تنشيطية في تنس الطاولة بقرية بردنوها بمركز مطاى و اخرى للكرة الطائرة بقرية هور مركز ملوى .

وأضاف أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت ندوة دينية حول تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب ودورة عن الاعلام الكشفي وورشة عمل عن فن كتابة النص المسرحي وندوة توعية لمواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري ودورة تدريبية حرفية لأشغال يدوية بالجلود، إلى جانب لقاءا ثقافيا لأعضاء النادي الثقافي لعرض مواهبهم الفنية .

كما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى فى العاب ( رفع الأثقال – الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة – التايكوندو – العاب قوى )، إلى جانب عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة ، حيث شملت مراكز تدريب عن ( التوحد ، الأيتام ، الفتيات ، المعاقين ، الرواد ، اللياقة البدنية ) ، كما نظمت قوافل رياضية بقريتى التابوت و جاد الله بمركز ملوى.