صحة الدقهلية: الكشف على 3642 سيدة خلال قافلة صحة إنجابية بالسنبلاوين

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية ، قافلة صحة إنجابية بمركز ومدينة السنبلاوين، تضمنت تقديم خدمات طبية شاملة، وذلك فى إطار حملة "أيامنا أحلى".

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أنه تم الكشف على نحو 1592 حالة باطنة، إلى جانب 1564 ترددوا على عيادة الأطفال بالقافلة.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان السيد مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم مشاركة الرائدات الريفيات بحملة "أيامنا أحلى" وبلغ إجمالى المنتفعات حوالى 3642 سيدة، من خلال 51 وحدة ثابتة و3 عيادات متنقلة .

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن إطلاق عدد من القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في المحافظات ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك في إطار خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2023.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتكثيف عمل قوافل الصحة الإنجابية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.