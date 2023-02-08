شرطة التموين تضبط 1682 قضية متنوعة فى حملات موسعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1682) قضية تموينية متنوعة.

من بين القضايا المضبوطة (13) قضية بيع أرز أبيض بمضبوطات بلغت (2,370 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (37) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (89,554 طن أرز شعير "مستندى") ، وضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (283,375 طن أعلاف داجنة "عينى") ، وكذا (10) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام " بمضبوطات بلغت ( 185,400 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى") ، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (18,200 طن "زيت طعام – زبدة".

ونجحت الجهود في ضبط قضية فى مجال حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت (30 طن "أسمنت عينى") ، وضبط قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (5 طن "أسمنت عينى") ، وكذا ضبط (731) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (10,500 طن دقيق أبيض "عينى" - 1,900 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 195 كيلو جرام "دواجن حية" - 492 عبوة سجائر ) ، وكذا ضبط (499) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية – 158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 124 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 205 قضية متنوعة أخرى ) .. بمضبوطات بلغت (3,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 11,400 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 92 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (29) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,640 طن سكر تموينى "عينى" – 120 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" - 226920 لتر مواد بترولية "عينى" – 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (144,609 طن "مستندى – عينى") أبرزها (3,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –11,400 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 10,500 طن دقيق أبيض "عينى" - 2,370 طن أرز أبيض "عينى " – 89,554 طن أرز شعير "مستندى" – 20,295 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 6,640 طن سكر تموينى "عينى" – 120 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" – 492 عبوة سجائر – 226920 لتر مواد بترولية "عينى" – 92 بطاقة تموينية ذكية – 468,775 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" – 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 35 طن أسمنت "عينى").

وتمكنت الجهود من ضبط ( مالك والمدير المسئول عن 2 مصنع لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الدقهلية ) وبحوزتهما كمية قدرها ( 283,375 طن "أعلاف حيوانية وداجنة " كسب صويا – ذره صفراء – إضافات أعلاف – ملح – نخالة " مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى ) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعاها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (18,200 طن زيت طعام – زبدة) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن "غير معلن عنه" لتجارة مواد البناء - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (30 طن أسمنت) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخبز بلدى ومتعهد نقل دقيق بلدى - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (5,500 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وباستكمال الفحص تبين أن المخبز المشار إليه صادر بشأنه قرار غلق إداري وتبين تصرفه فى كمية قدرها 5,900 طن دقيق بلدى "مستندى" قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر ).

وأسفرت الجهود عن ضبط (مديرين ومالكى عدد 14 مخبز سياحى - كائنين بمحافظات "الفيوم – القليوبية – الجيزة – القاهرة" ) وبحوزتهم كمية قدرها (10,500طن دقيق أبيض) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة "محددة" حال سيره بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (2,500 طن "أسمدة زراعية "مدعمة") محظور تداولها قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (37) قضية بنطاق محافظات "البحيرة – الشرقية - دمياط - الدقهلية" .. بمضبوطات بلغت (89,554 طن أرز شعير "مستندى").

كما اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديرية أمن "بورسعيد".. بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات لتجميعهم المواد البترولية للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .. وقد أسفرت الجهود عن ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (136500 لتر "بنزين – سولار" عينى ).

وتمكنت الجهود من ضبط (المديران المسئولان عن 2 ثلاجة لحفظ السلع الغذائية – بمحافظة الشرقية) وبحوزتهما كمية قدرها (11,360 طن "مصنعات لحوم – مصنعات دواجن – كبدة مجمدة – سمك ماكريل مجمد") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة التين المجفف بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (34,700 طن تين مجفف مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيته لقيامه بإعادة تدويره وتعبئته كونه منتج صالح للإستهلاك - 4 طن تين مجفف منتج نهائى يحمل علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة - 1 ماكينة خط تعبئة وتغليف) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (المديرين المسئولين عن 2 مصنع لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية) كائنين بمحافظتى "الشرقية – البحيرة" ، وبحوزتهما كمية قدرها (18,500 طن "أعلاف حيوانية – ذره صفراء" مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (المدير المسئول عن مخزن أدوية غير مرخص بشقة سكنية "تابع لصيدلية كائنة بمحافظة القاهرة") ، وبحوزته (80000 قرص أدوية "منشطات – عقاقير طبية" 2000000 قرص أدوية مختلفة الأنواع ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" محفوظة بأماكن غير صالحة لتخزين الأدوية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4076 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).