سلطات نيوزلندا تضبط 3.5 طن كوكايين طافية بالمحيط الهادئ

وكالات

عثرت الشرطة في نيوزيلندا على 3.5 طن من الكوكايين تطفو على سطح المحيط الهادئ، بعد أن ألقت بها مجموعة دولية لتهريب المخدرات.

واعتبرت الشرطة التي لم تجر أي عملية اعتقال بعد، أنها وجهت ضربة مالية لمنتجي المخدرات من أمريكا اللاتينية وموزعيها، في أكبر عملية ضبط للمخدرات تقوم بها.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية أندرو كوستر، إن شحنة الكوكايين ألقي بها في نقطة عبور عائمة في وسط المحيط الهادئ، قبل أن تعترضها سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية كانت تبحر هناك الأسبوع الماضي. وأظهرت صورة للشرطة المضبوطات قبل انتشالها في شبكة مثبتة على سطح المحيط بعوامات.

وبعد العثور على المخدرات عادت السفينة إلى نيوزيلندا في رحلة استغرقت ستة أيام، حيث جرى توثيق الكميات المحجوزة، ثم تدميرها. وقالت الشرطة إن قيمة المخدرات المضبوطة تفوق 300 مليون دولار، وأنها كانت موجهة فيما يبدو إلى أستراليا.