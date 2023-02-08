سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، عقب تحرك طفيف إلي مستوى 1710 جنيهات للجرام لجرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يسجل السعر العالمي للذهب 1871 دولارا، عقب كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تحدث فيها عن استمرار تشديد السياسية النقدية .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيها.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

أسعار الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار بشكل طفيف ، حيث ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد البيانات الاقتصادية القوية الأسبوع الماضي، بحسب وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 1875 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.09% بعد أن لامس أعلى مستوى له في ما يقرب من شهر أمس الاثنين، حيث يؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكشف تقرير فني ل"gold Bullion، أن السوق يقوم لتسعير الذهب على ارتفاع الفائدة الأمريكية فوق 5% في مايو بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع والذي أثار مخاوف من أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وكانت أسعار الذهب قد قفزت فوق 1900 دولار للأونصة في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين