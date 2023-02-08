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زلزال بقوة 4.3 درجة على الحدود اللبنانية السورية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:41 م
زلزال بقوة 4.3 درجة على الحدود اللبنانية السورية زلزال
وكالات

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أفاد موقع "سكاى نيوز" الإخبارى أن مراكز رصد الزلازل سجلت هزة أرضية مساء اليوم على الحدود اللبنانية السورية بقوة 4.3 على مقياس ريختر.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين قبل قليل.

 
وتحدث مدير مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح رضوان الكيلاني إنه "في علم الزلازل، إذا حصل 100 زلزال على الكرة الأرضية في نفس اللحظة، فليس شرطا أن تكون لها علاقة مع بعضها".
 
وأوضح أن ما حدث مساء أمس كان ضمن النشاط الزلزالي الاعتيادي الذي يتم رصده يوميا في المرصد، في عدة صدوع لها علاقة بالصدع الرئيسي للبحر الميت، مؤكدا أن طبيعة هذه الصدوع ذات نشاط زلزالي بهزات خفيفة تتراوح من 1-4 درجات على مقياس ريختر.
 
وأشار إلى أن عمق الهزات الأرضية والزلازل في المنظومة الزلزالية في منطقة فلسطين ضحل أي أقل من 30 كم في باطن الأرض، الأمر الذي يجعل السكان يشعرون بها، موضحا أن شعور السكان بالهزات يعتمد على عدة عوامل أهمها طبيعة التربة المقامة عليها المباني.
 
 

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