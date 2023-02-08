اليوم السابع
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رحلة سياحية توعوية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:17 م
رحلة سياحية توعوية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر رحلة سياحية
كتب محمد أسعد

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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية للطلاب الفائزين في المسابقة السياحية التي نظمتها محافظة سوهاج لأبناء المحافظة، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر. 
 
وأوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم.
 
وقد تم خلال هذه الرحلة زيارة معبد حتشبسوت، ومعابد الكرنك، ومعبد هابو، وتمثالي ميمنون، ومصنع الالبستر، كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري على المشاركين في هذه الرحلة.
 
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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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