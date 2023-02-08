اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:51 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا يمدد نطاق التدريبات العسكرية المُقدمة لأوكرانيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:30 م
رئيس وزراء بريطانيا يمدد نطاق التدريبات العسكرية المُقدمة لأوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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مدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التدريبات العسكرية للطيارين الأوكرانيين وجنود القوات البحرية، تزامنًا مع الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمملكة المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ديسمبر من العام الماضي.


وجاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي أعلن فيه سوناك عن خطط لتمديد نطاق التدريبات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجو والبحر؛ لتشمل تدريب طياري الطائرات المقاتلة والقوات البحرية.


كما تعجل المملكة المتحدة أيضًا من إرسال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا في محاولة لمنح القوات الأوكرانية "اليد العليا" في ساحة المعركة والحد من القدرة على استهداف البنية التحتية المدنية في البلاد.


جدير بالذكر أن هذه تعد أول زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة وثاني رحلة خارجية له منذ بداية العملية العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي، وتأتي هذه الزيارة بهدف لقاء رئيس الوزراء البريطاني وإلقاء كلمة أمام البرلمان البريطاني.


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