رئيس الوزراء يكشف تفاصيل طرح 32 شركة فى البورصة.. إنفوجراف

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، عن تفاصيل طرح 32 شركة في البورصة المصرية خلال العام الجارى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الطرح.

سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام



رئيس الوزراء يكشف تفاصيل طرح 32 شركة فى البورصة

نستهدف 25% من تلك الشركات وسنسعى لإنجازها مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة

الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة ستكون فى مجال الكهرباء والتأمين

الشركات سيتم طرحها بدءا من الربع الأول فى عام 2023 وحتى الربع الأول لعام 2024

الأولوية الآن تتركز على دعم قطاعين رئيسين يمثلان صلب الاقتصاد المصرى وهما قطاع الصناعة والزراعة

هناك تركيز شديد على تقليل الفجوة الدولارية من خلال تعظيم الصادرات وخفض الواردات

سنعلن خلال أيام قليلة عن الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة عباد الشمس والذرة وفول الصويا

نشجع الفلاح على التوسع فى زراعتهم من أجل تقليل كمية العلف الذى نستوردها بجانب إنتاج الزيوت

أخذنا أكثر من 32 قرارا من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين

توسعنا فى نظام الرخصة الذهبية وأطلقنا مبادرة دعم فائدة القروض الذى يتحمل 11 % والدولة تتحمل الباقى

الحكومة تستهدف تذليل المصاعب لقطاعى الصناعة والزراعة والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات