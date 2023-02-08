رئيس الوزراء: وضع رؤية مهمة للاقتصاد المصرى تمتد خلال العامين القادمين

كتب أحمد عرفة

قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الشركات التي سيتم طرحها سيكون بدءا من الربع الأول في عام 2023 وحتي الربع الأول لعام 2024، موضحا أن من ضمن هذه الشركات التى ستطرح داخل البورصة المصرية، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى،: نعمل ونعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى، من خلال الاستعانة بخبراء اقتصاديين للعامين القادمين، من أجل الحد من تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية والتي من الممكن أن تمتد لأكثر من 2023.

ولفت مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم العمل على وضع رؤية مهمة للاقتصاد المصرى ستمتد خلال العامين القادمين، موضحا أن الدولة بدأت بتنفيذ ما ورد بسياسة ملكية الدولة.