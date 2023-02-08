اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الشيشان: العملية الروسية فى أوكرانيا قد تنتهى بحلول نهاية العام الحالى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:00 ص
رئيس الشيشان: العملية الروسية فى أوكرانيا قد تنتهى بحلول نهاية العام الحالى الحرب فى اوكرانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي قبل أواخر هذا العام. وأضاف قديروف، ردا على سؤال حول موعد استئناف الرحلات الجوية من وإلى أوروبا: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي قبل نهاية هذا العام.. ستعترف الدول الأوروبية بأنها مخطئة، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون مع الاتحاد الروسي في جميع المجالات، ويجب ألا يكون هناك بديل عن ذلك ولن يكون أبدا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
 
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة