رئيس الشيشان: العملية الروسية فى أوكرانيا قد تنتهى بحلول نهاية العام الحالى

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قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي قبل أواخر هذا العام. وأضاف قديروف، ردا على سؤال حول موعد استئناف الرحلات الجوية من وإلى أوروبا: "العملية العسكرية الخاصة ستنتهي قبل نهاية هذا العام.. ستعترف الدول الأوروبية بأنها مخطئة، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون مع الاتحاد الروسي في جميع المجالات، ويجب ألا يكون هناك بديل عن ذلك ولن يكون أبدا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.