ختام ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بلوحات بديعة لـ12 فنانًا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، بمشاركة 12 فنانًا من مختلف محافظات مصر، وذلك بحضور الفنانين وقوميسير الملتقى الدكتور صالح عبد المعطي، ورئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي عماد فتحي، حيث قدموا عدد من اللوحات الفنية البديعة للتاريخ المصرى القديم والمعابد والطبيعة والشخصيات الصعيدية من قلب الأقصر.

واختارت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بيئة الأقصر لإقامة "ملتقى الأقصر للرسم والتصوير" بالأقصر فى إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، فى الفترة من 28 يناير وحتى 8 فبراير الجارى.

وتم خلال فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، استهداف بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفني فى مصر، حيث شارك بفعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، 12 من الفنانين التشكيليين وهم كل من:- (محمد إيهاب، هنا مجد، رانيا حسن، عربى عربى، محمد سيد، أسامة محمد، أحمد عيد، صالح محمد، محمود محمد سليمان، محمود محمد سنوسى، نهلة فتحى، أحمد مجدى، هانى كمال)، بالإضافة إلى الدكتور صالح محمد عبدالمعطى قوميسير عام المتلقى، وفي ختام الملتقى يقام معرض فنى تشكيلى بإنتاج الفنانين المشاركين، كما يتم تكريمهم بتسليمهم شهادات تقدير.

وعلى هامش فعاليات الملتقى قاموا الفنانين بزيارة إلى مجمع معابد الكرنك، معبد الأقصر، وادي الملوك ووادي الملكات بالبر الغربى، متحف الأقصر، الصوت والضوء، حيث أن المراسم الفنية بالأقصر في الماضي كانت تقدم خدمة كبيرة لفناني مصر للدراسة والتذوق والتشبع من منبع حضارة مصر الخالدة، حيث يعد الفنان عبد الغفار شديد من كبار الفنانين العاشقين للتراث المصرى القديم والمتعبد فى محراب الفن المصرى، وله لوحات مميزة للغاية قام بعملها في مراسم الأقصر القديمة، والفنان عبد الغفار شديد ذهب فى منحة التفوق فى مرسم الأقصر في الستينات لرسم أسرار الحضارة القديمة وجذورها من أرض طيبة.



أحد الفنانين خلال عمل اللوحات المميزة



جانب من اللوحات فى ختام الملتقى بالأقصر



جانب من ختام فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير



ختام ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بلوحات بديعة لـ12 فنان



ختام ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بلوحات بديعة



صورة تذكارية بختام ملتقى الأقصر للرسم والتصوير



فعاليات ختام ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بلوحات بديعة



قومسير الملتقى خلال متابعة اللوحات بالختام



لوحات بديعة من قلب الأقصر بالملتقى



لوحة أحد الفنانين المشاركين بختام الملتقى



لوحة المولد والحضرة فى ختام الملتقى



متابعة لوحات المنازل التراثية بالأقصر



