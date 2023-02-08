حماية الشواطئ: جميع أعمال الحماية على شواطئ الإسكندرية بحالة جيدة.. صور

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير للهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية و الرى ، أن مهندسي الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا قاموا بالمرور اليوم على شواطئ الإسكندرية، بعد إنكسار النوة وهدء الرياح وتبين أن جميع أعمال الحماية التى نفذتها الهيئة بحالة جيدة والوضع أمن ومستقر.

يشار إلى أن هبوط الكورنيش بالاسكندرية أول أمس كان نتيجة الأمواج العاتية التى تحدث فى "نوة الكرم " وهى إحدى النوات التى تحدث كل شتاء لكنها العام الحالى أكثر شدة من الأعوام الماضية لدرجة أن الموج وصل إلى 5 أمتار وضربت الأمواج الكورنيش وأثرت على رصيف الكورنيش حديث قامت بسحب الرمال من أسفل الرصيف وتسببت فى حدوث هبوط فى هذه المنطقة بطول 20 مترا.

وعلى الفور دفعت أجهزة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بمعدات شركة المقاولين العرب وتم اجراء أعمال حماية عاجلة وضع كسر من الحجارة ثم صب الخرسانة عليه لتتخلل من الفتحات وتمنع دخول المياه ثم بعد ذلك تم استخدام الحل الأكثر استدامة بوضع كتل حماية زنة 5 أطنان.

وكلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه "معهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث الإنشاءات ومحافظة الإسكندرية للمرور على كافة المناطق الحرجة فى الكورنيش لتحديد أسلوب التعامل مع تأثيرات النوة الحالية على الكورنيش.

جدير بالذكر أن ظاهرة نحر الشواطئ هى احدى الظواهر الطبيعية الشاطئية حتى قبل حدوث التغيرات المناخية وساهمت فى زيادة حدة اختفاء أجزاء من الشواطئ بسبب ذوبان الجليد وبالتالى ارتفاع مستوى سطح البحر حول العالم.