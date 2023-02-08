حريق مصنع أمريكى للطائرات المسيرة فى لاتفيا

كتب: أحمد علوى

اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المسيرة في لاتفيا يوفر إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

The "Edge Autonomy" drone manufacturing plant caught fire in #Latvia



The "Edge Autonomy" facility produces drone technology that is supplied to government and commercial customers in nearly 70 countries. The "Edge Autonomy" drones are also supplied to the Ukrainian Army. pic.twitter.com/p7ie7LbsGw — NEXTA (@nexta_tv) February 7, 2023

وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتونومي" الأمريكية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريجا.

ولم يعرف سبب الحريق لكن شخصين نُقلا إلى المستشفى، حسب ما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، موضحة عبر تويتر أن شخصا ثالثا يتلقى العلاج في موقع المنشأة.

وقالت خدمة الإطفاء عبر تويتر "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج، ما أدى إلى انبعاث الكثير من الدخان"، وحضّت السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.

بعد ساعات من إرسال نحو 50 من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث، أفادت خدمات الإنقاذ أن الحريق صار تحت السيطرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات.

تنتج الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً طائرات مسيّرة بعيدة المدى لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفق ما يورد موقعها الإلكتروني.