ثقافة الأقصر تحتفى بعالم من أبناء الطود وتقدم محاضرات حول ضبط النفس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي العديد من الأنشطة والفعاليات بفروعه ومواقعه المختلفة، والتي تأتي في سياق الخدمات الثقافية والمعرفية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة لأبناء الجنوب، حيث قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيف تضبط نفسك" تحدث فيها الدكتور عبده الضوي، عن ضرورة ضبط النفس وأهمية ذلك، والتحكم في الذات، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الفساد أشكاله وصوره" تحدث خلالها الشيخ أحمد عبد المعبود عن أشكال الفساد وصوره وكيفية محاربته، كما نفذت الورشة الفنية "عمل كارت معايدة" نفذتها فاطمة عبد الكريم، بينما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد الذي ألقى قصيدتي "قلبي له رأي آخر، فتحت القوس"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى أمسية شعرية للشاعر علي حسان، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر.

فيما احتفى قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر بأحد أبناء مدينة الطود المتميزين الذين لهم بصمة دامغة، وهو الدكتور فراج خليل الصعيدي أستاذ الجيولوجيا والخامات والمعادن الاقتصادية والأحجار الكريمة، ورئيس قسم الصخور المشعة بهيئة الطاقة النووية بالقاهرة، حيث يأتي هذا الاحتفاء في إطار الأنشطة الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفاء بالرموز العلمية.

وأعد قصر حاجر العديسات احتفالية خاصة وتم تكريم الدكتور فراج خليل الصعيدي كنموذج مشرف لأبناء الوطن وقدوة حسنة لشباب المستقبل، وجاءت الاحتفالية بحضور نخبة من قادة المجتمع وأساتذة الجامعة بمدينة الطود، وعلى هامش التكريم تم إطلاق مبادرة "لنقرأ معا" وتم توزيع نسخ مجانية من مجلة قطر الندى لرواد القصر من الأطفال لتحفيزهم على القراءة، كما أهدى الدكتور فراج الصعيدي القصر مجموعة من الكتب في مجال الصخور المشعة والطاقة النووية، وأيضاً نسختين من مؤلفاته "الاختصار في عجائب مملكة الأحجار، الاختصار في سيرة أهل البيت الأطهار".



ثقافة الأقصر تحتفى بعالم طاقة نووية من أبناء الطود



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول ضبط النفس