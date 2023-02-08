اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:57 م
أكرم القصاص
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تيسيرات لصناعة المحمول.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:00 م
تيسيرات لصناعة المحمول.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة.. إنفوجراف إنفوجراف تريحات رئيس الوزراء

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة، بالإشارة إلى أن الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء.

 

- عاكفون على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

أبرز تصريحات مصطفى مدبولى فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم
أبرز تصريحات مصطفى مدبولى فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم

 

- إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات المباشرة

 

- توفير النقد الأجنبي سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية

 

- الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها

 

- الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي

 

- عرض عدد من التيسيرات الضريبية على مجلس الوزراء لدراستها فيما يخص صناعة الهاتف المحمول فى مصر

 

- التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية تشجعياً للمزارعين على زيادة أراضى المحاصيل الاستراتيجية

 

- سيتم الاعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل  خلال الأسبوع المقبل


صناعة المحمول في مصر

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