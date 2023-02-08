اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 م
تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية الحرس الوطنى التونسي
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الأربعاء - أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حيدرة ، وادي الرمل ، رجيم معتوق ، تالة ، بوشبكة والذهيبة من ضبط عدد 132 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة.


وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، كما أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


تونس

الحرس الوطنى التونسي

الهجرة غير الشرعية

أزمة الهجرة



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