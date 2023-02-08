تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

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أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الأربعاء - أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حيدرة ، وادي الرمل ، رجيم معتوق ، تالة ، بوشبكة والذهيبة من ضبط عدد 132 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، كما أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.