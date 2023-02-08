تعرف على أماكن مقرات تظلمات الشهادة الإعدادية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اأن لتظلمات على درجات الشهادة الإعدادية ستبدأ غدا الخميس وستستمر لمدة 15 يوما من بدء تلقى الطلبات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لليوم السابع أن التظلمات بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة شبين الكوم الخاصة بالإدارة التعليمية بشبين الكوم، ومدرسة كمال الشاذلى لإدارة الباجور، وباقى الإدارة التعليمية بديوان عام الإدارة بكلا من إدارة منوف، تلا، قويسنا، السادات، سرس الليان، بركة السبع، أشمون

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد إعتماد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل. حيث بلغ عدد الحاضرين (82534) طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين ( 28) طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ( 87.3% ) وتقدم للامتحان (1875) طالب وحضر (1733 ) طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان ( 13 ) طالب.

و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة.

ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023 بلغ (82) ألف و(654) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.

وأكد الفولى أن المديرية مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة من خلال الاستعدادات الكاملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديرى المدارس الالتزام بها لمواجهة الأمطار من خلال فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول ومرافق المدرسة حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد جفاف كامل الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة والمداومة على متابعة سلامة جميع النوافذ وزجاج النوافذ وسلامة جميع الأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع الوصلات الكهربائية والتأكد من تغطية كافة الأسلاك والبواطات.

وتابع الفولى أنه تم التأكد من نظافة جميع أسطح المبانى المدرسية وخلوها تماما من الرواكد بجميع أنواعها مع المداومة على تسليك جميع مسالك ومخرات المياه، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول أثناء تساقط الأمطار خاصة الأمطار المصاحبة للبرق والرعد، وتوعية الطلاب بصفة دائمة من خلال الإذاعة المدرسية اليومية أو صحف الحائط بالابتعاد تماما عن أى أعمدة إنارة أو أى مصدر للتيار الكهربائى أثناء سقوط الأمطار أو بجوار أعمدة الإنارة الموجودة وسط تجمعات المياه فى الشوارع أو الحدائق أو أفنية المدارس وتوخى الحذر بتجنب السير فى برك المياه بمنتصف الشوارع لتجنب السقوط فى بالوعات الصرف الغير مغطاه.



