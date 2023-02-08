تركيا: طائرات هليكوبتر تكافح حريقا اندلع مجددا فى ميناء إسكندرون

وكالات

أعلنت الحكومة التركية، عن وجود طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى تكافح حريقا اندلع مجددا في ميناء إسكندرون، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وحسب موقع العين الإخبارى، وقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.