تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضبط 5 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة ضبط 5 عاطلين بينهم سيدة، كونوا تشكيل عصابى فيما بينهم للتنقيب عن الآثار، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهم داخل منزل بدائرة قسم شرطة عين شمس أثناء قيامهم بالحفر والبحث عن القطع الأثرية أسفل العقار.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قرروا البحث والتنقيب عن الآثار أسفل العقار الذى تم ضبطهم بداخله، وذلك بعد أن لاحظوا أن المنزل محل الواقعة ظهرت عليه آثار الرطوبة العالية، بعد أن قامت مالكة المنزل بمعالجتها أكثر من مرة، ما جعلهم يعتقدون أن هذا العقار أسفله آثار، فقرروا الحفر والتنقيب عن حلم الوصول إلى الكنز الآثرى الذى سيجنوا من وراه ثروة طائلة.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمين اتفقوا مع مالكة العقار على أن يحضروا جميع أدوات الحفر والتنقيب، ويتشاركوا في ما سيعثروا عليه من آثار أسفل المنزل بالتساوى فيما بينهم، وعلى هذا قام المتهمين بعملية الحفر والبحث داخل إحدى الغرف بالمنزل، حيث بلغت طول الحفرة التي صنعوها ما يقرب من 3 متر دون أن يجدوا شيئا، وأنهم كانوا سيواصلون عملية التنقيب إلا أن رجال الشرطة ألقت القبض عليهم بعد ورود معلومات عن هذا التشكيل، وما كان ستسببه عملية الحفر أسفل العقار من مخاطر على باقى العقارات المجاورة له.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام 5 أشخاص بينهم سيدة بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وتم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على (حفرة وأدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.