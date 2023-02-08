تحت شعار "علمنى حرفة".. دورة لتعلم الحرف والتطريز لذوي الهمم بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد مكتب قادرون بإختلاف بالتعاون مع إدارة تمكين الشباب عن إقامة دورة لتعلم الحرف والتطريز لذوي الهمم بشمال سيناء تحت شعار علمني حرفة .

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار فعاليات التعاون المثمر بين قادرون باختلاف وتمكين الشباب تحت شعار علمني حرفة، وأنه فى هذا السياق، يقوم مكتب قادرون باختلاف بإقامة دورة لتعلم الحرف والتطريز لذوي الهمم، ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2023 ، حتي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 بمركز شباب عاطف السادات بمدينة العريش، لتأهيل و تدريب الشباب من ذوي الهمم وتعليمهم حرفة جديدة في مجال التطريز .

تهدف الدورة إلى تشجيع الشباب علي التدريب المهني و الحرفي و إعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، و القضاء على البطالة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية و التي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة، وتخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة و خدمة المجتمع .

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إطلاقها فعاليات مبادرة " نتشارك " ضمن برنامج البرلمانات للمبادرات بشمال سيناء بمركز شباب السلام بالعريش، وتضمنت أولى فعاليات البرنامج القومى برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار " نتشارك " والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى " بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة و منظمة اليونيسيف ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج، تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء من سن 13 إلى 19 عام .

ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة، لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، و التي ترتكز محاورها الرئيسية حول ( تمكين الفتاة، و التوافق المجتمعي، و المواطنة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف، ودعم الوافدين من الدول ما بعد cop 27، و البيئة، والمشروعات الخضراء، والطاقة المتجددة، والصحة ).