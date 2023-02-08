بورصة اسطنبول تقرر إبقاء سوق الأسهم مغلقة حتى 15 فبراير

وكالات

قررت بورصة إسطنبول إبقاء سوق الأسهم مغلقة، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد مؤخرا، لتعود التداولات يوم 15 فبراير المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق أخر، أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن فرق الإطفاء بمساعدة روسية تمكنت من السيطرة على الحريق في ميناء اسكندرون الذي اندلع الاثنين الماضي جراء الزلزال.

وحسب موقع روسيا اليوم، اندلع حريق في منطقة الميناء مساء الاثنين في حاويات بها بضائع، انقلبت جراء الهزات الأرضية التي ضربت عددا من المناطق في تركيا وسوريا وتسببت في مقتل الآلاف وخلفت دمارا كبيرا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان صحفي أن "الحريق في ميناء اسكندرون تم إخماده بعد الاستنجاد بالطائرات.

وذكرت تقارير إعلامية أنه وفقا للقطات التي نقلتها القنوات التلفزيونية المحلية، كانت 1500 حاوية على الأقل في منطقة الحريق.

وفي وقت سابق اليوم وصلت الطائرة الروسية البرمائية "Be-200"، إلى تركيا للمساعدة في إخماد حريق ميناء إسكندرون.

وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت أنه "وفقا لأوامر وزير الطوارئ الروسي ألكساندر كورنكوف، سترسل الإدارة طائرة "بيريف بي إي -200"، إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون".