اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بورصة اسطنبول تقرر إبقاء سوق الأسهم مغلقة حتى 15 فبراير

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:35 م
بورصة اسطنبول تقرر إبقاء سوق الأسهم مغلقة حتى 15 فبراير زلزال تركيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت بورصة إسطنبول إبقاء سوق الأسهم مغلقة، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد مؤخرا، لتعود التداولات يوم 15 فبراير المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى سياق أخر، أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن فرق الإطفاء بمساعدة روسية تمكنت من السيطرة على الحريق في ميناء اسكندرون الذي اندلع الاثنين الماضي جراء الزلزال.

وحسب موقع روسيا اليوم، اندلع حريق في منطقة الميناء مساء الاثنين في حاويات بها بضائع، انقلبت جراء الهزات الأرضية التي ضربت عددا من المناطق في تركيا وسوريا وتسببت في مقتل الآلاف وخلفت دمارا كبيرا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان صحفي أن "الحريق في ميناء اسكندرون تم إخماده بعد الاستنجاد بالطائرات.

وذكرت تقارير إعلامية أنه وفقا للقطات التي نقلتها القنوات التلفزيونية المحلية، كانت 1500 حاوية على الأقل في منطقة الحريق.

وفي وقت سابق اليوم وصلت الطائرة الروسية البرمائية "Be-200"، إلى تركيا للمساعدة في إخماد حريق ميناء إسكندرون.

وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت أنه "وفقا لأوامر وزير الطوارئ الروسي ألكساندر كورنكوف، سترسل الإدارة طائرة "بيريف بي إي -200"، إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون".

 

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة