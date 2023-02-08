بلينكن: لا أعلم ما إذا كانت هناك اتصالات أمريكية مغ الحكومة السورية بعد الزلزال

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك اتصالات أمريكية مع الحكومة السورية في الأيام التي تلت الزلزال، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وتعهد بلينكن بالإعلان عن المزيد بشأن المساعدات، للشعبين السورى والتركي.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 حالة وفاة.