الرئيسية أخبار عاجلة بدء اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر صحفى بعد قليل الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:50 م اجتماع الحكومة - أرشيفية كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وبرنامج الطروحات. ويعقب اجتماع الحكومة ، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الاجتماع. الحكومه اجتماع الحكومه رمضان عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة "وكالة "فيتش": مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023 الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:10 م الحكومة تنفى إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:24 م معلومات الوزراء: مصر تتحول لمركز إقليمى لصناعة وتصميم الإلكترونيات الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:03 م رئيس الوزراء: نعمل على تكسير الإجراءات البيروقراطية لينطلق قطاع الصناعة الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:06 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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