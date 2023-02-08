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بدء اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر صحفى بعد قليل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:50 م
بدء اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر صحفى بعد قليل اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وبرنامج الطروحات.
 
ويعقب اجتماع الحكومة ، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الاجتماع.

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