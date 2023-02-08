بدء اجتماع مجلس الوزراء ومؤتمر صحفى بعد قليل

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وبرنامج الطروحات.

ويعقب اجتماع الحكومة ، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الاجتماع.