وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هيمارس إلى بولندا، وذلك وفقاً لإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في الإخطار أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفٍ في (الناتو)، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".