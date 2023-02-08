اليوم.. ختام فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير بمشاركة 12 فنانًا

الأقصر – أحمد مرعى

تختتم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، الذي يشارك فيه 12 فنان من حول مصر بقلب مدينة الأقصر، حيث قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بإختيار بيئة الأقصر لإقامة "ملتقى الأقصر للرسم والتصوير" بالأقصر فى إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، فى الفترة من 28 يناير وحتى 8 فبراير الجارى.

وتم خلال فعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، استهداف بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفني فى مصر، حيث شارك بفعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، 12 من الفنانين التشكيليين وهم كل من:- (محمد إيهاب، هنا مجد، رانيا حسن، عربى عربى، محمد سيد، أسامة محمد، أحمد عيد، صالح محمد، محمود محمد سليمان، محمود محمد سنوسى، نهلة فتحى، أحمد مجدى، هانى كمال)، بالإضافة إلى الدكتور صالح محمد عبدالمعطى قوميسير عام المتلقى، وفي ختام الملتقى يقام معرض فنى تشكيلى بإنتاج الفنانين المشاركين، كما يتم تكريمهم بتسليمهم شهادات تقدير.

وعلى هامش فعاليات الملتقى قاموا الفنانين بزيارة إلى مجمع معابد الكرنك، معبد الأقصر، وادي الملوك ووادي الملكات بالبر الغربى، متحف الأقصر، الصوت والضوء، حيث أن المراسم الفنية بالأقصر في الماضي كانت تقدم خدمة كبيرة لفناني مصر للدراسة والتذوق والتشبع من منبع حضارة مصر الخالدة، حيث يعد الفنان عبد الغفار شديد من كبار الفنانين العاشقين للتراث المصرى القديم والمتعبد فى محراب الفن المصرى، وله لوحات مميزة للغاية قام بعملها في مراسم الأقصر القديمة، والفنان عبد الغفار شديد ذهب فى منحة التفوق فى مرسم الأقصر في الستينات لرسم أسرار الحضارة القديمة وجذورها من أرض طيبة.