النيابة تستمع للشهود فى واقعة حريق مصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس

كتب أحمد إسماعيل

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان فى أبو النمرس، ما أسفر عن مصرع أحد المرضى أثناء محاولته الهرب من النيران.

وتستمع النيابة إلى عدد من شهود عيان الواقعة والعاملين بالمصحة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائى بالانتقال لفحص مكان الحريق وإعداد تقرير فنى عن أسباب نشوبه والعوامل التى ساعدت على انتشره وبداية الحريق ونهايته، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

فيما تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مسؤلي مصحة لعلاج الإدمان، اشتعل بها حريق بمنطقة شبرامنت في أبو النمرس، ما أسفر عن مصرع نزيل غرقا بترعة المريوطية، أثناء محاولته الهرب من النيران.

وكشفت معاينة رجال المباحث للمصحة عن تفحم جانب من محتويات المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

واشتعل حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد النزلاء غرقا في ترعة المريوطية خلال محاولته النجاة من النيران، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أحد نزلاء المصحة خلال محاولته النجاة من النيران، تعرض للغرق بترعة المريوطية لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.