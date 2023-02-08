المطران شيحان يهنئ الموارنة بعيد "مار مارون" أبو الطائفة

كتب: محمد الأحمدى

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، أبناء الطائفة المارونية بمناسبة تذكار عيد القديس "مار مارون" أبو الطائفة المارونية.

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنأكم يا أبناء مارون جميعا بعيد أبو الطائفة والكنيسة المارونية.

وتابع المطران "نهنئكم أباء رهبان وكهنة وعموم ابناء الطائفة فى مصر والسودان، ونصلى من أجلكم جميعا، ومن أجل وطننا العزيز مصر، ولبنان أرض الرسالة، وعلى الدرب نسير ونقتدى بسيرة أجدادنا أحفاد مارون الذين اسهموا فى النهضة المصرية واللبنانية والعربية فى شتى المجالات الأدبية والسياسية والفنية، ونقتدى بسيرة أبينا مار مارون أول الأجداد والقديسين الموارنة، ونقتدى بسيرة قديسينا وطوباويينا: شربل، والحردينى، ورفقة الريّس، واسطفان نعمة، لنقتدى بهم بوعد المسيح ووحيه المقدس على لسان مار بولس:"أذكروا رؤساءكم إنهم خاطبوكم بكلمة الله ، واعتبروا بما انتهت إليه سيرتهم، واقتدوا بإيمانهم.(عبرانيين 13)".

وتابع: إن المارونية نسك وفكر، صلاة وعمل وإبداع، صلاح وكفاح. إن الخروعة التي ظللتْ يونان النبي هي الآرزة التي ظللت "مارون" وظللتنا حوله ، ومن تحتها حلمنا وتفرعنا وبوركنا، دمتم بكل الخير والسلامة. كل عام وانتم جميعا بخير.