المستشار الألماني: وفرنا دبابات قتالية لأوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا

كتب أحمد عرفة

قال أولاف شولتز المستشار الألماني، إن بلاده قدمت دعما ماليا وبشريا وعسكريا لأوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ،في قصر الإليزيه: وفرنا دبابات قتالية لأوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا.

وفى وقت سابق أكد مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يستعد للتصدي للدبابات الجديدة التي تعهد الغرب إرسالها إلى أوكرانيا من خلال إنتاج قذائف مدفعية فائقة الدقة.

وأكد المصدر وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إنتاج روسيا من إنتاج قذائف المدفعية الموجهة الفائقة الدقة "كراسنوبول" في زيادة، ونجحت الشركات والمؤسسات الإنتاجية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية في زيادة حجم إنتاج القذائف التي تستطيع إصابة دبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية بدقة فائقة.