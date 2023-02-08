اليوم السابع
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المركز القومى للبحوث يحصل على تجديد شهادة الإيزو للعام السادس على التوالى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:42 م
المركز القومى للبحوث يحصل على تجديد شهادة الإيزو للعام السادس على التوالى المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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حصل المركز القومى للبحوث للعام السادس على التوالى على تحديد شهادة الاعتماد والجودة الأيزو لعام 2023، فى إطار الحرص على تطبيق نظم الجودة فى الأعمال البحثية والإدارية، فقد تم تجديد شهادة الاعتماد والجودة (الايزو 9001-2015).

وتقدم الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية بخالص التهنئة إلى العاملين بالمركز ولجنة الاعتماد والجودة بالمركز برئاسة الدكتورة فجر عبد الجواد على المجهود الكبير الذى تم بذله للحفاظ على الشهادة مع عظيم التمنيات بدوام تقدم ورقى المركز.

جدير بالذكر أن مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث حاصل على شهادة الأيزو 29990- 2015 وكذا معهد البحوث الطبيه والاكلينيكية حاصل على شهادتى السلامة والصحة المهنية – البيئة: الأيزو 45001-2018 و الأيزو 14001-2015

 


التعليم العالى

اخبار مصر

القومى للبحوث

شهادة الايزو



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