المخابرات الأمريكية: المنطاد الصينى جزء من عملية مراقبة عسكرية أوسع

كتبت نهال أبو السعود

يعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن منطاد التجسس الصيني الذي تم رصده مؤخرًا هو جزء من برنامج مراقبة واسع النطاق يديره الجيش الصيني، وفقًا لما ذكره مسؤولين مطلعين على الامر.

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن برنامج المراقبة، الذي يتضمن عددًا من المناطيد المماثلة، نفذ جزئيًا من داخل مقاطعة هاينان الصينية الصغيرة، ولا تعرف الولايات المتحدة الحجم الدقيق لأسطول مناطيد المراقبة الصينية، لكن المصادر تقول لشبكة CNN إن البرنامج أجرى ما لا يقل عن 20 مهمة في خمس قارات على الأقل في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لمسؤول مطلع على المعلومات الاستخباراتية، فإن ما يقرب من 6 رحلات جوية كانت داخل المجال الجوي الأمريكي، وإن لم تكن بالضرورة فوق الأراضي الأمريكية على حد تعبيره.

وتابع المسؤول ومصدر آخر مطلع على المعلومات، إن جميع المناطيد التي شوهدت في جميع أنحاء العالم ليست بالضبط النموذج ذاته الذي تم إسقاطه قبالة ساحل جنوب كارولينا، يوم السبت، وأن هناك "اختلافات" متعددة.

وطلبت شبكة CNN من السفارة الصينية في واشنطن التعليق على الطرح الذي يفيد بأن المنطاد الذي تم إسقاطه هو جزء من برنامج مراقبة أوسع.

ووفقا للتقرير يريد المسئولين فهم أكبر قدر ممكن حول القدرات التقنية للمنطاد بما في ذلك نوع البيانات التي يمكن اعتراضها وجمعها ، والأقمار الصناعية التي تم ربطها بها وما إذا كانت بها أي نقاط ضعف قد تكون الولايات المتحدة قادرة على استغلالها.

وربما بشكل حاسم ، سوف يبحث المحققون في التوقيعات الرقمية التي تنبعث منها لمعرفة ما إذا كانت توفر طريقة أفضل للولايات المتحدة لتتبع هذا النوع من البالونات في المستقبل. اعترف قائد القيادة الشمالية الأمريكية ، الجنرال جلين فانهيرك ، للصحفيين يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة لديها "فجوة وعي بالمجال" سمحت بمرور البالونات السابقة إلى المجال الجوي الأمريكي دون أن يتم اكتشافها.

من جانبها تؤكد الصين أن المنطاد الذي التي أسقطته الولايات المتحدة كان منطادًا للطقس خرج عن مساره، لكنها قدمت تعبيرًا نادرًا عن "الأسف" علي الأمر في بيان يوم الجمعة.