المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 16857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 19873 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 6941 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4317 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عقد جلسة مزاد (بالآلية المخصصة لذلك AUCT) على أسهم انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، لتحديد سعر إقفال جديد في ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء على الورقة المالية وذلك بدون التقيد بحدود سعرية وفقاً للضوابط المعمول بها في جلسة مزاد سعر الإقفال أن تمتد من يوم الأحد الموافق 12 فبراير ولمدة 5 أيام عمل ليتم تسجيل أوامر البيع والشراء وبدون تنفيذ عمليات خلال تلك الفترة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد 11.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 150 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 85 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، 135 ألف سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 150 ألف سهم، 20 سهم، 441.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، ورواد السياحة-رواد 500 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.87%، وشراء الثانية 805 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.81% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر قالت شركة عبر المحيطات للسياحة، إنها أخلت المقر الرئيسي للشركة بشارع قصر النيل، بصفة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضية المقامة ضدها بإخلال المقر، وتباشر الشرك عملها من فرع أخر في المنطقة السادسة.